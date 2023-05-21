الحوار الوطني.. ممثل حزب التجمع: لدينا تحفظات على باب المحليات بالدستور وسعينا لتعديله

قال الدكتور عبدالناصر قنديل، ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه تحفظات على باب المحليات في الدستور وأنهم سعوا لتعديل هذا الباب في العام 2019.

وأضاف خلال كلمة له خلال الجلسة الخاصة "بقانون المجالس الشعبية المحلية"، ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني، أن النظام الانتخابي الذي يتجاهل طبيعة الناخب لديهم أزمة معه.

وتابع: ننحاز إلى نظام القائمة المغلقة - المطلقة لإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 100% مع ضمان تمثيل عادل للفئات المختلفة.

وأكد قنديل، أن حزب التجمع يرى الإبقاء على المادة 179 الخاصة بانتخاب المحافظ مع إعطاء الرئيس الحق في سحب الثقة من المحافظ وليس المجالس المحلية.