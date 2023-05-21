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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. درة تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

درة
درة
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نشرت الفنانة درة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام"، أحدث صور لها لآخر جلسات التصوير الخاصه بها .

وظهرت “درة” من خلال الصور بإطلالة مميزه بفستان أسود اللون، وإعتادت درة أن تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها طوال الوقت بأحدث جلسات التصوير .

خاضت درة أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية"حتى لا يطير الدكان" ، بطولة أكرم حسنى، درة، بيومى فؤاد، إسماعيل فرغلى، محمد أوتاكا والإخراج محمد أوتاكا .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية مسلسل "الأجهر" فى الموسم الرمضانى، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول والإخراج ياسر سامى .

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IMG_20230521_125059
IMG_20230521_125059
درة الأجهر عمرو سعد أكرم حسني حسني سيد رجب