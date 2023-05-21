تنظيم دورة تدريبية للرائدات الريفيات والمشاركات بحملات "بلدي أمانة" بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة تنفيذ حملات طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية استهدفت ٥٠ رائدة ريفية ومتطوعة وميسرة وأيضاً أئمة الأوقاف، مشيرة إلي أن فعاليات الدورة شملت التعريف برسائل حملة طرق الأبواب وأهدافها، وكيفية نشرها، وطرق التصدي للشائعات المغرضة بأساليب بسيطة، بجانب عمل محاكاة للتدريب العملى على توصيل تلك الرسائل للسيدات والفتيات وربات المنازل، بالإضافة إلى شرح مفصل لآليات توفير التمويل المالى والحصول على القروض الميسرة للتوسع فى دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن فعاليات الدورة التدريبية شملت أيضاً قيام المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة باستعراض شامل للجهود المبذولة ونسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

ولفت إلي أن حملات طرق الأبواب “ بلدى أمانة “ تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الانتماء والولاء، وحماية استقرار الوطن وسلامة أراضيه، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية داخل 50 من قرى ”حياة كريمة” بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو .

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