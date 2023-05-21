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الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يصدق علي مضابط الجلسات السابقة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس وقال عبدالرازق ان الامانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط من ارقام 32 الي 35 الكترونيا علي كافة السادة الاعضاء وتسائل عبدالرازق اعضاء المجلس قائلا هلي لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يقدم اي نائب اي ملاحظة علي اي من المضابط لذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس.

ومن جهة اخري احال رئيس مجلس الشيوخ رسالة  محولة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشان بيان الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 2023 الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشتة واعداد تقرير بشانه وعرض علي الجلسة العامة

عبدالوهاب عبدالرازق مشروعات قوانين مجلس الشيوخ