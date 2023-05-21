زيلينسكي يشكر الولايات المتحدة على دعمها المالي لأوكرانيا خلال الحرب

الأحد 21/مايو/2023 - 12:28 م

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم المالي الكبير الذي أعلن عن تقديمه لأوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا، وذلك خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشميا" اليابانية.

وقال الرئيس الأوكراني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن إجمالي الأموال المقدمة من الولايات المتحدة لبلاده يبلغ حاليا 37 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل حزمة المساعدة العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها 375 مليون دولار.

وأضاف زيلينسكي أنه بحث مع بايدن سبل تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية ومشاريع إعادة الإعمار والتعافي، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".