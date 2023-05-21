"1000 جنيه لسناء جميل" .. تعرف على تفاصيل أجور الفنانين في "أهلا ياكابتن"

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إنّ الفنان الراحل سمير صبري وهب نفسه للفن، وفي أيامه الأخيرة ورغم تدهور حالته الصحية كان حريصا على المشاركة في مهرجان الإسكندرية للأغنية، كما قدم مهرجانا فنيا لأبناء بلده مع رؤوف همام.

وأضاف "السمري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية : "كان جسدا ضعيفا، لكن روحه كانت قوية ولم يتوقف أبدا عن دعمه للفن"، مشيرًا إلى أنه حصل على وثائق كثيرة تخص الفنان الراحل، كان من بينها أوراق كشفت تفاصيل صناعة السينما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بداية من التصوير والديكورات وأجور الفنانين والمعامل وشركات التوزيع وشركات الإعلان.

وتابع: "معي مستندات كثيرة لأجور الفنانين في الماضي، منها عقود متفرقة ودفتر حسابات بعض الشركات، مثلا، الفنانة نيللي فقد وقعت للحصول على 3000 جنيه نظير مشاركتها في فيلم أهلا يا كابتن لكنها تنازلت عن 1000 جنيه، وحصل عبدالمنعم مدبولي على 2300 جنيه، مقابل 1000 جنيه لسناء جميل، كما حصل كمال كريم مدير التصوير على 1000 جنيه".



