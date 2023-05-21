الرئيس الأوكراني يوجه الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم المساعدة الإنسانية

الأحد 21/مايو/2023 - 11:53 ص

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم المساعدة الإنسانية، وعلى وجه الخصوص تقديم مركبات إزالة الألغام، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين البلدين".

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول لأول مرة في هيروشيما باليابان اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، مشيرا إلى إيلاء الاهتمام الكبير لكوريا الجنوبية بزيارة الوفد الأوكراني الأخيرة لكوريا الجنوبية، معربا عن امتنانه لإيلاء الاهتمام بالمشاريع التي عرضتها سيدة أوكرانيا الأولى.

يذكر أن الاجتماع جاء أيضا بعد أيام فقط من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول مع زوجة الرئيس الأوكراني، السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في سول حيث تعهد يون بتقديم مساعدات نشطة لأوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.