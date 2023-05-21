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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خالد داود: سعيد بتنوع الآراء في الحوار الوطني ونتطلع للقاء مثمر

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن فكرة الحوار الوطني رحبنا بها لأنها فرصة للعودة من أجل التعبير عن الآراء والأفكار، ورغم أننا ننتمي للتيار المعارض إلا أننا تعرضنا لكثير من المواقف، مشيدا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو عن سجناء الرأي عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف داود، لجنة الأحزاب السياسية جلسة قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات ونطالب بقانون عادل في الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأي والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام.

وأعرب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية عن سعادته بوجود الآراء المتنوعة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: نتطلع للقاء مثمر من شأنه المساهمة في التقدم للأمام بشأن أوضاع الأحزاب.   

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