صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 16,859.12 نقطة.

وصعد ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2,968.93 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4,465.92 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3,048.94 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 20,147.17 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.76%، مسجلا 7,057.33 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.02% وصولا لمستوي 2,765.79 نقطة.