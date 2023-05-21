مقتل تسعة أشخاص في حادث تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور

الأحد 21/مايو/2023 - 08:53 ص

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث تدافع وقع بملعب لكرة القدم في عاصمة السلفادور، وذلك حسبما أعلنت الشرطة الوطنية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - "تشير المعلومات الأولية إلى تدافع المشجعين الذين حاولوا الدخول لمشاهدة المباراة بين فريقي أليانزا وإف إيه إس في استاد كوسكاتلان".

بدوره، قال وزير الصحة السلفادوري فرانسيسكو ألابي - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إنه تم نشر فرق طوارئ ونقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن "أليانزا" و"إف إيه إس" هما من أكثر فرق كرة القدم شعبية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.