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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل تسعة أشخاص في حادث تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور

حادث تدافع بملعب
حادث تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث تدافع وقع بملعب لكرة القدم في عاصمة السلفادور، وذلك حسبما أعلنت الشرطة الوطنية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - "تشير المعلومات الأولية إلى تدافع المشجعين الذين حاولوا الدخول لمشاهدة المباراة بين فريقي أليانزا وإف إيه إس في استاد كوسكاتلان". 
بدوره، قال وزير الصحة السلفادوري فرانسيسكو ألابي - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - إنه تم نشر فرق طوارئ ونقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم.
يذكر أن "أليانزا" و"إف إيه إس" هما من أكثر فرق كرة القدم شعبية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

elaosboa63241
elaosboa63241
السلفادور حادث تدافع كرة القدم