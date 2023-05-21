لخلافات سابقة .. مصرع شخص وإصابه آخر بطلق ناري في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري في القدم، في مشاجرة نتيجه خلافات مع شخص آخر في قرية كفر أبوناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما جرى نقل المصاب لمستشفي دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإستخدام الأسلحة النارية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ قوة محل الواقعه، وبالفحص والتحري تبين وقوع مشاجرة بالأسلحه النارية، نتج علي إثرها مصرع "خالد أيمن صبحي الدسوقي"،20 عامًا، بطلق ناري في الصدر، وإصابة "عمرو. ا. ال"، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري في القدم، نتيجه وقوع مشاجرة مع شخص يدعى "حازم. ع"، 20 عام، مقيم قرية نجير دائره المركز ، نتيجه تجدد خلافات سابقه فيما بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ علي الجثمان داخل مشرحة مستشفي المنصورة الدولي وإخطار النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.