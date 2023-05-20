برلمانية تطالب الحكومة بتوفير 8 مليارات جنيه لإنشاء مدينة طبية بالمنوفية

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء وزير التنمية المحلية بشان توفير الدعم المادي لإنشاء مدينة طبية بمدينه شبين الكوم والذى يصل الى ثمانية مليار جنيه.

وأضافت "مراد" انه يوجد قطعه ارض مساحتها خمس افدنة قام محافظ المنوفية بنزع ملكيتها لانشاء مدينه طبيه حيث ان المستشفيات المقامة عليها مستشفيات جامعه المنوفية على مساحه ١٠٥٠٠ متر مكونه من 11 مبنى اربع مباني طلابية وسبع مباني خدمات طبيه وهذه المباني غير مؤهله في حاله دخول التامين الصحي الشامل حيث انها غير مناسبه لشروط الرعاية الصحية حيث انه يوجد بــ مستشفيات جامعه المنوفية 980 سرير مستخدمه بنسبة ١٠٠٪ خلال العام .

وأشارت " عضو مجلس النواب" الى انه تم عمل مقترح ودراسة من قبل جامعه المنوفية لانشاء مدينه طبيه بتكلفه مقدرة بلغت قيمتها (8) مليارات جنيه مؤكدة أن محافظة المنوفية فى أشد الحاجة لانشاء مدينه طبية سوف تكون سبب رئيس فى تقديم خدمة طبيبة مميزة لكل بيت فى المنوفية.