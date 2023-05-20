«مانى فيللوز» ترفع إجمالى حجم رأس المال إلى 42.8 مليون دولار

استقبلت شركة «ماني فيللوز» جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «EIB».



جاءت زيارة فيجليوتي في إطار مبادرة أطلقها البنك لاستطلاع الفرص الاستثمارية في مصر بهدف دعم الشمول المالي المُستدام في البلاد. كما شملت الزيارة كذلك شركة «صواري فنتشرز»، والتي تُعد من أهم المستثمرين في «ماني فيللوز».

كانت «ماني فيللوز» هي شركة التكنولوجيا المالية الوحيدة على جدول زيارة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر، ما يعكس المكانة الكبيرة للشركة وأثرها المشهود على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.



تقدم ماني فيللوز نسخة رقمية مبتكرة لنموذج ROSCA المعروف في المنطقة العربية باسم «الجمعية»، والذي يمنح المستخدمين فرصة الحصول على خدمات الائتمان والادخار بتكلفة منخفضة، ما يجعلها فرصة استثمارية مغرية.



أكد أحمد وادي، الرئيس التنفيذي لـ«ماني فيللوز»، أن زيارة بنك الاستثمار الأوروبي تعتبر بمثابة شهادة على نجاحنا وتقدير للعمل الدؤوب الذي بذله فريقنا لصنع فارق واضح في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في مصر. كلنا ثقة أن زيارة بنك الاستثمار الأوروبي سيكون لها بالغ الأثر على قطاع التكنولوجيا المالية والدفع نحو تحقيق الشمول المالي، ونعتز بكوننا في طليعة ذلك.



من جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»: نتائج الدعم الذي نقدمه لـ«ماني فيللوز» مبشرة، ونعدها مثالًا رائعًا لغيرها من الشركات في المنطقة العربية، وشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تتشارك معنا رؤيتنا لتعزيز الرخاء المادي للأفراد، خاصة خلال الأزمات والاضطرابات الاقتصادية. نتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى مزيد من التعاون مع الشركات المصرية التي نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وكذلك الاستثمار في بيئة أعمال التكنولوجيا المالية في المنطقة.



جدير بالذكر أن تطبيق «ماني فيللوز» تم تحميله أكثر من 6 ملايين مرة، وأصبح يستعمله أكثر من 350 ألف مستخدم نشط، ومنذ بداية العام 2023، جمعت الشركة إجمالي رأس مال 42.8 مليون دولار، منها 37.2 مليون دولار جمعتها خلال أحدث جولة تمويل لها من الفئة ب.