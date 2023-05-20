نشرة الحوادث| أحمد عز يدفع نفقة زينة .. قصة الحبيب الندل بالشروق .. قضية صيدلي حلوان

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، أحمد عز يسدد مليونا و700 ألف جنيه للفنانة زينة قبل دعوى حبسه، ومحاكمة 6 متهمين بقضية كفن عين شمس في مخالفات مباني .. وتحديد جلسة الحكم علي المتهمين في قضية "صيدلي حلوان" .. إليكم التفاصيل.

دفاع زينة: دعوى الدفع أو الحبس ضد أحمد عز ستنتهي بالسداد

https://www.albawabhnews.com/4807515



تاجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كفن عين شمس في مخالفات مباني لـ22 مايو



https://www.albawabhnews.com/4807589



كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح يكشف "التغيرات الرمية" للجثة



https://www.albawabhnews.com/4807562



19 يونيو.. أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

https://www.albawabhnews.com/4807503



تأجيل دعوى الفنانة زينة عن أجر مسكن وحضانة ضد أحمد عز إلى 21 مايو



https://www.albawabhnews.com/4807416

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "صيدلي حلوان" للحكم

https://www.albawabhnews.com/4807378



الحبيب الندل.. حرض حبيبته على سرقة أبيها وحاول قتلها ليستولى على الأموال بالشروق

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