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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| أحمد عز يدفع نفقة زينة .. قصة الحبيب الندل بالشروق .. قضية صيدلي حلوان

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، أحمد عز يسدد مليونا و700 ألف جنيه للفنانة زينة قبل دعوى حبسه، ومحاكمة 6 متهمين بقضية كفن عين شمس في مخالفات مباني .. وتحديد جلسة الحكم علي المتهمين في قضية "صيدلي حلوان" .. إليكم التفاصيل.

 

 

دفاع زينة: دعوى الدفع أو الحبس ضد أحمد عز ستنتهي بالسداد

https://www.albawabhnews.com/4807515


تاجيل محاكمة 6 متهمين بقضية كفن عين شمس في مخالفات مباني لـ22 مايو


https://www.albawabhnews.com/4807589


كبير الأطباء الشرعيين بكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح يكشف "التغيرات الرمية" للجثة


https://www.albawabhnews.com/4807562


19 يونيو.. أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

 

https://www.albawabhnews.com/4807503


تأجيل دعوى الفنانة زينة عن أجر مسكن وحضانة ضد أحمد عز إلى 21 مايو


https://www.albawabhnews.com/4807416

 

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "صيدلي حلوان" للحكم

 

https://www.albawabhnews.com/4807378


الحبيب الندل.. حرض حبيبته على سرقة أبيها وحاول قتلها ليستولى على الأموال بالشروق

 

https://www.albawabhnews.com/4807222
 

البوابة نيوز زينة أحمد عز كفن عين شمس