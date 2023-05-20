حملة مكبرة لإزالة التعديات على وصلات مياه الشرب بدمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: إن لجنة الخلسة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية شنت حملة مكبرة لضبط وصلات المياة غير القانونية الخلسة والتى يلجأ إليها البعض هربا من اتباع الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات.

واضاف : اسفرت الحملة عن ضبط ١٧ وصلة خلسة بالمنطقه المركزيه والمنطقة الصناعيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوصلات ودفع الغرامات الفوريه وإيقاف التعامل على المنشأه لحين توفيق الأوضاع،فى إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتعظيم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى والتصدى بكل حزم لسرقة وصلات المياه الغير قانونيه واتخاذ الأجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات لأن هذه الوصلات تمثل عبئا على الشبكة ومواردها وان جهاز المدينة لن يتوانى عن استرداد حق الدوله والتصدى بكل حزم تجاه تلك المخالفات.

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط،بجولات ميدانية استهدفت المرور علي عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل

تضمنت الجولة محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023م ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح شاهين أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة, وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائى، كلور.

تلي ذلك زيارة أحمد شاهين لأعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي عزبة البرج, وشدد خلال زيارته على ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد.

وصرح شاهين أن الشركة لا تدخر جهد في سبيل الوصول بتغطية الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بالمحافظة ومد شبكات الصرف الصحي بها، وأن رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100% داخل المحافظة إنما هو هدف استراتيجي يتم العمل عليه من خلال الخطط المتتالية.