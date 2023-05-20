الجنائية الدولية: لن نتراجع أمام محاولات الترهيب الروسية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، إنها قلقة للغاية من قرار روسيا وضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعدة قضاة تابعين لها على قائمة المطلوبين، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أمس الجمعة، نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، أنه تمت إضافة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية.

وأضافت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان إنها: "تأسف لأعمال التخويف هذه والمحاولات غير المقبولة لتقويض المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق والمعاقبة ومنع ارتكاب أخطر الجرائم الدولية."

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وتابعت إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا يتحملان مسؤولية جنائية فردية.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية في البيان أن: "المحكمة الجنائية الدولية على علم وقلق عميق بشأن الإجراءات القسرية غير المبررة التي ورد أنها اتخذت ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية،" مضيفة أنها: "ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة".