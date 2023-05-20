دوري أبطال أفريقيا.. ذكريات حزينة تلاحق الأهلي أمام الوداد في النهائي

عشاق كرة القدم المصرية والعربية الإفريقية على موعد مع مواجهة مثيرة وكلاسيكو عربي بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023.

تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي بالفوز بنتيجة 4-0 في مواجهتي الذهاب والعودة بنصف النهائي، وصعد الوداد بعدما تعادل إيجابيًا بهدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي في اياب نصف النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

تحمل مواجهة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ذكريات سيئة للمارد الأحمر حيث خسر النهائي مرتين أمام الفريق المغربي.

تقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي بينما تقام مباراة الإياب بمركب محمد الخامس بالمغرب.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي:

1- لعب الأهلى مع الوداد المغربي 11 مباراة.

2- فاز الأهلي 4 مباريات.

3- فاز الوداد المغربي 3 مباريات

4- تعادل الأهلي والوداد في 4 مباريات.

5- آخر مباراة بين الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

6- واجه الأهلي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2017 و2022 وخسر اللقبين.

موعد مباراة الأهلى والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، فيما تلعب مباراة العودة على استاد مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر نفسه.