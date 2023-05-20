الدوري الإنجليزي.. جيسوس يقود هجوم أرسنال أمام نوتنجهام فورست

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند، وينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البرازيلي جابرييل جيسوس، هجوم الجانرز، ويعاونه بوكايو ساكا وليوناردو تروسارد، في ظل غياب الجناح جابرييل مارتينيلي للإصابة.

ويتواجد الإيطالي المخضرم، جورجينيو، وفي وسط ميدان الفريق اللندني بجانب الغاني توماس بارتي، والنرويجي مارتن أوديجارد، ودفع أرتيتا بالسويسري جرانيت تشاكا لاعب خط الوسط، في مركز الظهير الأيسر أمام نوتنجهام فورست.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - جاكوب كيوير - جابرييل - تشاكا

خط الوسط: جورجينيو - بارتي - أوديجارد

وفي الهجوم: ساكا - جيسوس - تروسارد.

ويحتل أرسنال، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 81 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ85 نقطة، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر وفي رصيده 34 نقطة.