«القاهرة الإخبارية»: عدد النازحين من رفح يبلغ 300 ألف فلسطيني

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الحركة الحالية للنزوح هي من المواطنين في مدينة رفح الفلسطينية إلى المناطق الغربية ومدينة خان يونس والمواصي، لافتًا إلى أن عدد النازحين هي نحو 300 ألف مواطن الذين يعيشون في المنطقة الشرقية والوسطى لمدينة خان يونس بإتجاه الغرب في ظل توسيع الاحتلال لمناطق عملياته لتشمل المناطق الوسطى برفح الفلسطينية.

وأضاف جبر، خلال مراسلته للقناة، أن هذه الحركة تؤثر على حياة المواطنين الذين اضطروا لأخذ القليل من أمتعتهم والبدء في النزوح غربًا للبحث عن الأمن في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وقرار قوات الاحتلال بتوسيع العمليات في وسط رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التوسيع ليس مقتصرا على وسط مدينة رفح الفلسطينية إنما مستمر على كل محافظات قطاع غزة، وهناك استهدافات مستمرة في وسط القطاع.

وواصل: «طلبت قوات الاحتلال من سكان شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون بالنزوح غربًا تجاه غرب غزة، وجيش الاحتلال يطلب من المدنيين الفلسطينيين بالنزوح إلى الملاجئ المعروفة»، لافتًا إلى أنه في قطاع غزة لا توجد ملاجئ للسكان الفلسطينيين، وإنما يقوم الاحتلال بتحديد بعض الأماكن ويدعي بأنها مناطق آمنة لينتقل إليها المدنيين.