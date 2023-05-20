غياب هازارد ودياز.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، غدًا الأحد، ضيفًا على فالنسيا بملعب ميستايا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريال لمواجهة الخفافيش، غياب البلجيكي إيدين هازارد، والمهاجم ماريانو دياز، بينما تواجدت جميع العناصر الأساسية للملكي بالقائمة.

وتعد تلك المباراة الأولى للميرينجي، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بهزيمة قاسية على يد مانشستر سيتي، برباعية نظيفة في مواجهة الإياب.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 37 نقطة.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – جيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.