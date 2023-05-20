نقابة الأطباء توجه الشكر للفريق الطبي لأمراض جراحة القلب بمستشفيات عين شمس

تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر بالشكر إلى الفريق الطبي وفريق التمريض وقسم الأشعة والصيدلة الإكلينيكية بمستشفى أمراض جراحة القلب بمستشفيات "عين شمس" الذين قاموا بمعجزة طبية في إنقاذ حياة مريضة بالقلب وعيوب خلقية متعددة.

وأوضحت نقابة الأطباء، على مدار ٦ أشهر على جهاز التنفس الصناعي بعد عملية بالقلب المفتوح لإصلاح العيوب الخلقية ثم اكتشاف عيوب خلقية بالغدة الدرقية و المعدة و الأمعاء و القصبة الهوائية والرئة اليسرى و الحجاب الحاجز و المناعة أداء غير مسبوق من الفريق الطبى و تمريض الرعاية المركزة لمتابعة حالة بها كل ما يمكن أن يحدث من أسوأ المضاعفات.

وأضافت النقابة العامة لأطباء مصر، أكثر من ٣٠ مرة إصابة بالتهاب رئوى و تسمم الدم رغم العناية الفائقة فى غرفة العزل ذات الضغط و كل احتياطات التعقيم و اقوى المضادات الحيوية بالوريد، توقف القلب عدة مرات ، أكثر من ٥٠ مرة انسداد الشعبة اليسرى وانخساف الرئة وتوقفها عن العمل و ارتفاع ثانى اكسيد الكربون بالدم إلى أرقام لم تشاهد من قبل.

أكثر من ٥٠ عملية نقل دم ، شهور من التغذية بالوريد ثم بالانبوبة المعدية، مساعدات لا تقدر بثمن من فريق جراحة الصدر مناظير وعملية تصغير الحجاب الحاجز و فريق جراحة الأنف و الأذن و عمل شق حنجرى.

وأشارت نقابة الأطباء لا ننسى قسم الاشعة التداخلية الذين تولوا تركيب الكانيولات المركزية كل أسبوع طوال هذه الشهور.

واستكملت النقابة العامة لأطباء مصر، واليوم بعد أن قضت نصف عمرها بالرعاية المركزية و بالتنفس الصناعى خرجت وهى فى حالة مستقرة وتتغذى بطريقة طبيعية وتستعد لإغلاق الشق الحنجرى .