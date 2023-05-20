بحوزته كيلو حشيش.. حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وعرضها على المعمل الكميائي لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بها والجدول المدرجة به.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من إلقاء ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على 13 كيسا من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.