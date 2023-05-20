غداً.. "القومي للمرأة" يطلق حدث المحاكاة البنكية بمحافظة بنى سويف

السبت 20/مايو/2023 - 12:03 م

يُطلق المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد حدث المحاكاة البنكية بالقرى، لتشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية بفاعلية على مدار يومين، تحت عنوان "تحويشة في بنك"، بقرية دنديل مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك لمحاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وتدريبهن عن طريق موظفى البنك على تلك الإجراءات والتعرف على الوظائف البنكية ليؤدوا دور موظفي البنك في أكشاك المحاكاة للتعامل مع السيدات، وتقديم تلك الخدمات لتوعية السيدات بتلك الخدمات بطريقة جديدة.

وبدورها أوضحت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، أن نموذج المحاكاة البنكي يعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف إلى إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك بطريقه سهلة ومبسطة، وكذا توضيح مدى الاستفادة منها، وسوف تنطلق فى 20 قرية فى كل محافظة من محافظات حياه كريمة.

وأشارت إلى أنه بعد تعرف السيدات على نموذج المحاكاة البنكية سوف يتم إقامة أكشاك خدمات المجلس القومي للمرأة للتوعية والتي تتضمن خدمات كـ ( الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية، عرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية، مكتب شكاوى المرأة 15115، الاستثمار فى الفتيات "دوي يا نورة"، توعية وتدريب "جلسات الدوار"، بطاقات الرقم القومي، فرع المجلس داخل المحافظة).



