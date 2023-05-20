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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بالشروع في قتل جارته المسنة وسرقتها بإمبابة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع متهم بالشروع في قتل جارته المسنة وسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل سكنها بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

تلقى المقدم مؤمن فرج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مسنة مصابه بقطع في فروة الرأس وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال المصابة أفادت بتعدي بائع أحذيه مقيم بذات العقار؛ عليها وسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل سكنها.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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