النكبة العربية.. 87 قرارًا أمميًا لصالح فلسطين و44 فيتو أمريكي لحماية إسرائيل

قبل ثلاثة أعوام من الإعلان الرسمي عن زرع الكيان الصهيوني في أرض العرب بفلسطين، نشأ نظام عالمي جديد تمخض عن تغير الوضع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية التي انتهت في عام 1945 وهو نفس العام الذي نشأت فيه الأمم المتحدة، التي بات يحتكم إليها العالم للفصل في القضايا المختلفة، والتي على رأسها القضية الفلسطينية التي مر عليها 75 عامًا منذ النكبة العربية في مايو من عام 1948.

وعلى مدار العقود الماضية صدرت عدد من القرارات التي تنظم وتقنن الأوضاع في فلسطين إلا أن آلة البطش الإسرائيلية لا تأبه بأي قرارات أممية التي تمثل الشرعية الدولية.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز القرارات الأممية الصادرة بشأن فلسطين:

29 نوفمبر 1947

قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية، وإسرائيلية.

11 ديسمبر 1948

قرار الأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

8 ديسمبر 1949

قرار الأمم المتحدة رقم (302 (5)) الذي أسس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا".

14 أكتوبر 1974

قرار الأمم المتحدة الذي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.

22 نوفمبر 1974

اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.

2 نوفمبر 1977

قرار الأمم المتحدة باعتبار هذا اليوم يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

20 أغسطس 1980

صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 الذي رفض الاعتراف بقرار إسرائيل ضم القدس.

15 نوفمبر 1988

أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام "دولة فلسطين المستقلة" وقبول قراري الأمم المتحدة رقم 242 و383، الداعيين لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

12 مارس 2022

صدور قرار مجلس الأمن رقم 1397 والذي يذكر دولة فلسطين للمرة الأولى.

9 يوليو 2004

أصدرت محكمة العدل الدولية في قرارًا استشاريًا أكدت فيه أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

23 سبتمبر 2011

الرئيس محمود عباس، يقدم طلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

31 أكتوبر 2011

فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو.

29 نوفمبر 2021

فلسطين تصبح دولة "مراقب" بالأمم المتحدة.

30 سبتمبر 2015

رفع علم فلسطين لأول مرة في مقرات الأمم المتحدة إلى جانب أعلام باقي الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الأممية.

15 يناير 2019

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 + الصين بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

44 فيتو أمريكي ضد فلسطين

وعلى الرغم من استصدار 87 قرارا أمميا لصالح فلسطين، إلا أن الولايات المتحدة كانت دوما حامية لإسرائيل ضد بعض القرارات التي ناقشها مجلس الأمن الدولي، واستخدمت واشنطن الفيتو الأمريكي 44 مرة لإجهاض قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي.