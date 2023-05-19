القادة العرب يطالبون الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي العراقية

طالب القادة العرب مجددا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط من الأراضي العراقية واعتبروه اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي.

ودعا القادة العرب -في ختام أعمال قمة جدة مساء اليوم الجمعة، الحكومة التركية عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأعادوا التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية إلى مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة.

كما أعادوا التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن الدولي للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات ترسيخًا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه.

وطلب القادة العرب من أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 7987 وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن.