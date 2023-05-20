4 نهائيات على التوالي.. الأهلي يكرر إنجازه السابق في دوري أبطال إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تأهل الفريق إلى نهائي الأميرة الأفريقية، على الترجي التونسي.

وكرر الأهلي الفوز على الترجي بهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف المارد الأحمر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 22 من تمريرة للجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وصعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي ليكرر الإنجاز الذي حققه المارد الأحمر من قبل بالصعود للنهائي الأفريقي 4 مرات لتكون ثاني مرة للفريق الذي يحمل الرقم القياسي في التتويج باللقب الأفريقي 10 مرات من قبل.

وتأهل الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بعد الفوز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والخسارة أمام الوداد المغربي في 2022.

وحقق الأهلي هذا الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق له الفوز بنهائي 2005 على النجم الساحلي التونسي، و2006 على الصفاقسي التونسي، وخسارة 2007 أمام النجم الساحلي، ثم التتويج ببطولة 2008 أمام القطن الكاميروني.

ويعتبر الأهلي هو الفريق الوحيد الذي حقق التأهل 4 مرات تواليا مرتين في تاريخ المسابقة الإفريقية الأكبر، بينما سبقه لهذا الإنجاز إنجيلبير -ومازيمبي الكونغولي حاليا- الذي فاز بنسختي 1967 و1968، وخسر نهائي نسختي 1969 و1970.

كما حقق فريق هافايا كوناكري الغيني الأمر ذاته، حيث بلغ النهائي 4 مرات على التوالي في أعوام 1975 و1976 و1977 و1978، وفاز بالأول والثالث وخسر الثاني والرابع.