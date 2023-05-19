محكمة الجنايات تحاكم قتلة عراقيا وعلاقة عاطفية سبب الجريمة

حصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل احالة النيابة العامة لمتهمين وهم كلا من "فاطمة .ع" و" فاروق .ت" الى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بان استدرجا عراقى الجنسية بعيدا عن أعين الناس من القاهرة الى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الاولى

تفاصيل أمر الإحالة عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" محمد عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات عاطفيه بينهم واعدا لهذا الغرض سلاحا ابيض واستدرجاه بعيدا عن اعين الماره وما ان ظفرا به حتي انهال عليه طعنا بالسكين قاصدين ازهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

ارتبطت تلك الجناية والجنحة هي انه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ، كما احرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحا ابيض سكين.



وتضمنت ادلة الثبوت بالقضية حيث شهدت "زهرا.ف" بالتحقيقات بإنه تناهى إلى سمعها من رفيقتها بالمسكن المتهمة الاولى أبان عودتها لمسكنها عقب ارتكابها الواقعة بقيام المتهم الثانى بقتل المجنى عليه بإحدى المناطق النائية وإخفائها لجثمانه سويا.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة ، مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته السريه توصلت لارتباط المتهمه الاولى عاطفيا بالمجنى عليه إلا أنه ساءت العلاقة فيما بينهم فاتفقت مع زميلها المتهم الثانى على التخلص منه بالقتل فاعدا ثلاث مخططات للتخلص منه فخاب أثر الاولين حتى بلغا المتهمان بأن استدراجا المجنى عليه بمنطقة العبور – القليوبيه ما أن ظفروا به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض قاصدين إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت لوفاته المنيه.

وشملت ملاحظات النيابة العامة بالقضية إقرار المتهمين بارتكاب الواقعه على النحو الوارد بشهاده مجرى التحريات بالقضية ، كما ثبت بتقرير الطب الشرعى أنه بإجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية لجثه المتوفى ان الاصابات الموصوفه والمشاهدة بيمين العنق ويمين الصدر هى إصابات طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام

صلبه ذت حافه حاده وطرف مدبب ايا كان نوعها كالسكين والمطوي او ما فى حكمها وهى جائزه الحدوث .

المستشار محمد النحاس دفاع المتهمة

كما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبه المتواجده بمحيط الواقعه تواجد المتهمان والمجنى عليه واستدراجهما اياه الى حيث لقى مصرعه ، وباحالة اوراق القضية الى محكمة الجنايات اجلت محكمة الجنايات محاكمة المتهمين الى غد السبت القادم .



وطلب المستشار محمد النحاس المحامى بالنقض دفاع المتهمة من هيئة المحكمة مناقشه الشاهده الاولى "زهراء.ف" صديقه المتهمه الاولي وهي من قامت بالابلاغ عن الواقعه كما جاء علي لسانها بتحقيقات النيابه العامه .