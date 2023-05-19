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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام ماجد يعلن موعد عرض مسرحية "على وضع الطيران" بالسعودية

هشام ماجد
هشام ماجد
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نشر الفنان هشام ماجد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لمسرحية "على وضع الطيران" .

وعلق على الصورة "مسرحية على وضع الطيران على مسرح محمد العلى بالرياض، من ٢٥ إلى ٢٩ مايو" ، المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، شيماء سيف، محمد سلام، رحمة أحمد .

يذكر أن الفنان هشام ماجد يشارك شيكو فى عرض مسلسل "اللعبة الجزء الرابع" والذى حقق نجاحاً كبيراً طوال الأجزاء الماضية، المسلسل بطولة هشام ماجد، شيكو، سامى مغاورى، مى كساب، عارفه عبد الرسول، محمد ثروت والإخراج معتز التونى .

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IMG_20230519_190301
هشام ماجد على وضع الطيران شيكو اللعبة مي كساب