البرلمان العربي: استضافة البحرين القمة العربية المقبلة حدث نوعي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ثقته التامة في أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، ستجعل منها حدثاً استثنائياً ونوعياً في دعم وتطوير آليات العمل العربي المشترك، مضيفاً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العربي الهام تأتي امتداداً لنهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، في دعم التعاون والتضامن العربي على كافة المستويات، ومواقفه المشرفة من أجل الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب العربي، فضلاً عن دوره الرائد في تعزيز التكامل العربي في كافة المجالات.

وأكد "العسومي" أن الاستعدادات والتحضيرات التي ستقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ، من أجل التحضير لتلك القمة، ستوفر لها كافة عوامل النجاح، خاصة في ظل المواقف المشهودة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، في دعم كل ما يعزز من مسيرة العمل العربي المشترك.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ملك البحرين لا يدخر جهداً من أجل دعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتطويرها بما يجعلها متواكبة مع التطورات والتحديات التي تمر بها الأمة العربية.

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*فيديو *

https://youtu.be/RluqwzK8zWs