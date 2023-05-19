أوقاف الإسماعيلية تفتتح توسعات مسجد ابوهيبة بسرابيوم

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، توسعات مسجد ابو هيبة بقرية سرابيوم وذلك في حضور كل من الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة مديرية الاوقاف وفي حضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب والنائب سامي سليم والنائب سامي سليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والعامة.



ويعتبر مسجد ابو هيبة بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية واحدا من أقدم المساجد التي تم تشيدها في ضواحي محافظة الإسماعيلية حيث يرجع تاريخ انشائه إلى عام 1918ميلاديا ومقام على مساحة 4200مترا، وهو وقف من المرحوم محمد افندي هيبه صقر هيبه احد تجار محافظة الإسماعيلية وكان من اهم اعيانها في ذلك الوقت والتي كانت سابقا تتبع مديرية الشرقية سابقا .

ووقف محمد أفندي هيبة مساحة خمسة افدنه كوقف للمسجد وكانت مأذنة المسجد أول ماذنة بالقطاع الجنوبي.

واعيد بناء المسجد عام 1976علي نفس المساحه ومميز بأن مإذنته أكبر مإذنة بقرية بسرابيوم بل بضواحي الإسماعيلية كلها .

وجرى تطوير مسجد ابو هيية تطويرا شاملا علي نفقة المغفور لها المرحومه الكيميائية سهير مصطفي هيبه بتكلفه 600 ألف جنيه، ليعاد افتتاح هذا المسجد العريق العريق اليوم بعد توسعاته ليكون شاهدا على العصر .