السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع مستجدات أعمال تأهيل معرض شباب مصر

في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بمكتيه اليوم الجمعة اجتماعا مع مسؤولى شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير والحماية المدنية، وذلك في حضور اهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

خلال اللقاء اطلع السكرتير العام المساعد ، على الإجراءات والخطوات الجاري تنفيذها في أعمال تأهيل المعرض وإعادة بنائه ، والذي تقوم بها شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير ، تنفيذاُ للتوجيهات الرئاسية بإعادة إنشاء المعرض لوضع أفضل مما كان عليه في السابق ، وذلك تحت إشراف المحافظة.

عقب اللقاء تفقد السكرتير العام المساعد ، موقع المعرض،للوقوف على مستحدات الموقف ومتابعة أعمال الإنشاءات التي تتواصل على مدار الساعة ، تمهيداً للبدء في إعادة البناء وفق لتصميم يستوعب كافة المتضررين وبالشكل الفني والتخطيط الهندسي الذي يتناسب مع طبيعة نوعية الأنشطة التجارية ، مع تطبيق وتوافر كافة اشتراطات الامن والسلامة المهنية ومنظومة الحماية المدنية.