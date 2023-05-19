محافظ بنى سويف يتابع استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،مع مسؤولى قطاع التعليم ،خطة استعدادات المديرية، لعقد امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، التي تبدأ بامتحانات العملي، غدا السبت، تعقبها امتحانات المواد النظرية" يوم السبت 27 مايو الجاري ، بإجمالي يزيد عن 28 ألف و600 طالباً وطالبة بواقع ( 15870 للصناعي / 4695 للزراعي /7586 للتجاري ،265 للفندقي) داخل 97 لجنة موزعة على مستوى المحافظة (57 للصناعي ، 17 للزراعة ، 22 للتجاري ولجنة للفندقي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج ).

وجه المحافظ وكيل الوزارة بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات بنوعيها العملي والنظري.

من جهته أوضح محمد عبد التواب أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الدبلومات الفنية ،حيث تم عقد اجتماع بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل ، وتم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات ،والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات وتوفير الخامات اللازمة لامتحانات العلمي.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات العملي للدبلومات الفنية ، غدا ، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل ، ويتم استكمال الامتحانات العملية ، بداية من الجمعة 9 يونيو ، وتختتم 16 من نفس الشهر ، منوها عن تكليفاته لرؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة / طرق تقليدية) وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الصدد.

واستعرض وكيل التعليم الإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الجانب ، مبيناً ، أنه تم الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة ، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة ، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلبة أثناء الامتحان ، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان والعمل توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب ، فضلاً عن تكليف مسئولي الاستراحات وعددها 14 استراحة بمتابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزيتها الاستراحات على مستوى المحافظة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال تلك الفترة.