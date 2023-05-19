أعضاء وجماهير الاتحاد السكندري ينظمون وقفة لرفض استقالة محمد مصيلحي

نظم أعضاء وجماهير نادي الاتحاد السكندري، منذ قليل، بمقر النادي بفرع الشاطبي، وفقة في حب محمد مصيلحي، رئيس النادي، معلنين رفضهم لطلب الاستقالة الذي تقدم به الأخير.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى أرقام كبيرة من الجماهير المحبين، رافضين الاستقالة.

وقال محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة، «قرار الاستقالة نهائي».

وتقدم رئيس نادي الاتحاد السكندري باستقالته، للدكتور أشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة، عقب الاجتماع الذى عقد معه.

وترجع استقالة محمد مصيلحي، بعد خسارة الاتحاد السكندري أمام الأهلي، في نهائي كأس السوبر لكرة السلة، مع تواجد هجوم عنيف من قبل بعض الجماهير عقب الخسارة.