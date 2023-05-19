الرئيس الأوكراني: لم نختر طريق الحرب التي تشنها روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الأوكرانيين لم يختاروا يوما طريق الحرب التي تشنها روسيا ولم تذهب قواتنا إلى أراض غير الأراضي الأوكرانية ولم نبدأ بخوض عمليات لنهب موارد غيرنا ولن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية".

وأضاف الرئيس الأوكراني - في كلمته أمام القمة العربية في دورتها الـ 32 المنعقدة في جدة - أننا لا نملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، ولا نملك أيضا الكثير من الأسلحة المدفعية ولكن نحن نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحق إلى جانبنا.

وتابع أننا نحاول قدر الإمكان دفع الغزاة من أرضنا وأي شخص يدافع عن أرضه من الغزاة وأي شخص يدافع عن الأطفال من الاستعباد فهو محارب على طريق العدالة، وأنا فخور بأنني أمثل هؤلاء المحاربين المقاتلين وكل الشعب الأوكراني.