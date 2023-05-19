"الرعاية الصحية" تطلق مبادرة الفحص الطبي لطلاب أولى ابتدائي والحضانة بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الجمعة، عن انطلاق العمل بمبادرة الفحص الطبي المدرسي استعدادا للعام الدراسي المقبل، “تحت عنوان "إطمن علي ابنك".

وأوضحت الهيئة، أن مستشفيات الهيئة بدأت العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس، استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك للطلاب المقبلين علي (الصف الأول الابتدائي، ومرحلة أولي حضانة أو kg 1)، أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخرى فسوف يتم الإعلان عن موعدها تباعا.

وتناشد الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كافة أولياء الأمور للمراحل المعلنة، ضرورة الحجز من خلال خدمة الكول سنتر علي الرقم المجاني 15344، مع ضرورة إحضار صورة شخصية للطالب أثناء الفحص الطبي.

الرعاية الصحية تشرف على الامتحانات طبيًا

وفي سياق متصل، شاركت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في الإشراف الطبي علي عدد من لجان المراحل التعليمية المختلفة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، كما شاركت المنشآت الصحية بشكل مميز للجان الخاصة بأصحاب الهمم.

واستهدفت الوحدة الصحية لطب أسرة الزناقطة، المرور علي لجان الامتحانات من المدارس التعليمية من (الصم والبكم والمكفوفين) من أجل الاطمئنان على الصحة العامة لهم أثناء تأدية لجان الامتحانات، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف لأسرهم عن أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات نظرا للاهتمام الذي توليه الهيئة لهم، كما قدم الفريق الطبي أيضا عدد من الهدايا العينية والتشجيعية للطلاب.

وتأتي مشاركة المنشآت الصحية من خلال تلك الفعاليات بهدف إبراز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجتمع المدني، واهتمامها بكل فئات المجتمع، وهو ما حققته المشاركة الفعالة للفريق الطبي من أثر إيجابي على الطلبة وأسرهم.

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