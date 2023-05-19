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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك التنمية الأفريقي ينشر 15 مليون دولار في نيجيريا لدعم البنية التحتية

البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
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أقر البنك الأفريقي للتنمية قرض قيمته 15 مليون دولار لأحد المؤسسات المصرفية في نيجيريا بغرض تعزيز قاعدتها الرأسمالية والمساعدة في سد فجوة تمويل البنية التحتية في البلاد.

وقال مدير تطوير القطاع المالي بالوكالة في البنك الأفريقي للتنمية أحمد عطعوط: "يلتزم البنك الأفريقي للتنمية بتزويد مختلف الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال بأفريقيا بالقدرة وتحفيز تعبئة التمويل طويل الأجل في البنية التحتية لأفريقيا".

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم في إطار ورقة الإستراتيجية القطرية الحالية للبنك لنيجيريا، التي تشمل المساعدة في تحفيز تمويل سوق سندات العملة المحلية عبر قطاعات البنية التحتية المتنوعة، فضلًا عن تعزيز التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية في البلاد.

البنك الإفريقي للتنمية نيجيريا