تعرف على مواعيد الجلسات المنعقدة بالقمة العربية اليوم وتوقيت كلمة السيسي .. فيديو

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ، خلال تغطية خاصة على فضائية “ اكسترا نيوز ” من مدينة جدة عن مواعيد الجلسات المنعقدة بالقمة العربية اليوم الجمعة، موضحا أن الجلسة التي سيلقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته من المفترض انعقادها في الساعة 3 والنصف عصرا .

وأوضح “الطاهري”، أن برنامج القمة يبدأ في الساعة 2 ظهرا ، ومن المتوقع أن هذا الموعد هو موعد ووصول رؤساء وأمراء الدول لقاعة القمة العربية ، والساعة 2 والنصف موعد الصورة التذكارية.

وأشار “الطاهري”، إلى أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الافتتاحية العلانية 2 والنصف وخمس دقائق ظهرا ، وتكون الكلمة في البداية للجزائر والتي ستسلم رئاسة القمة للسعودية .

