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الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعرف على مواعيد الجلسات المنعقدة بالقمة العربية اليوم وتوقيت كلمة السيسي .. فيديو

القمة العربية
القمة العربية
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كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ، خلال تغطية خاصة على فضائية “ اكسترا نيوز ” من مدينة جدة عن مواعيد الجلسات المنعقدة بالقمة العربية اليوم الجمعة، موضحا أن الجلسة التي سيلقي فيها الرئيس عبد الفتاح  السيسي كلمته من المفترض انعقادها في الساعة 3 والنصف عصرا . 

وأوضح “الطاهري”، أن برنامج القمة يبدأ في الساعة 2 ظهرا ، ومن المتوقع أن هذا الموعد هو موعد ووصول رؤساء وأمراء الدول لقاعة القمة العربية ، والساعة 2 والنصف موعد الصورة التذكارية.

وأشار “الطاهري”، إلى أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الافتتاحية العلانية 2 والنصف وخمس دقائق ظهرا ، وتكون الكلمة في البداية للجزائر والتي ستسلم رئاسة القمة للسعودية .
 

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