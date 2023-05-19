تناول فيتامين "د3" يوميا يقلل نسبة الوفاة بالسرطان

أفاد باحثون من مركز أبحاث السرطان الألماني بأن تناول فيتامين "د3" بشكل يومي يعمل علي تقليل نسبة خطر الوفاة بالسرطان بـ 12%.

وأكدت الأبحاث والدراسات أن تناول فيتامين "د" يوميا يفيد خاصة كبار السن الذين يبلغون 70 عاما أو أكثر، والذين بدؤوا تناول المكملات الغذائية قبل تشخيص الإصابة بالسرطان.

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تناولت أبحاث ودراسات سابقة تأثير فيتامين "د" للوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، وسرطان الكبد ، ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة.

ودرس الدكتور بن شوتكر، الباحث الرئيسي في الدراسة الألمانية وفريقه تأثير فيتامين "د3" على الوفيات بالسرطان بشكل عام. وتبين أن هناك استجابة لمكملات الفيتامين تنعكس على الوفيات بسبب السرطان.

وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات ونتائج من 14 دراسة سابقة لـ 105 آلاف مشارك. وهي قاصرة على تلقي فيتامين "د3".

وبعد مراجعة البيانات تبين أن بعد تناول المشاركين جرعات زائدة من الفيتامين بشكل متقطع، لم يجد الباحثون تأثيراً على معدل الوفيات بالسرطان.

ولكن عندما تناول المشاركون فيتامين "د3" يوميا، انخفض المعدل 12%.

وعن فيتامين "د3"يتواجد في الأطعمة والمكملات النباتية، ويحصل الجسم عليه بشكل أساسي بالتعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة الحيوانية مثل البيض، واللبن، والسلمون، والتونة البيضاء الخفيفة، والسردين.