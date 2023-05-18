الأمن يعثر على فتاة الدقهلية المتغيبة

تابعت الأجهزة الأمنية اليوم ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بتغيب (كريمته) بسبب خلاف بين المذكورة وشقيقها وأضاف بأنها لاتعانى من ثمة أمراض عقلية أو عصبية.

أمكن تحديد مكان المتغيبة بمحافظة بنى سويف وتم ضبطها وبسؤالها قررت بأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب المشار إليها ، وأضافت بتعرفها على إحدى السيدات بموقف المنصورة عن طريق الصدفة وكانت برفقتها ، ولا تتهم أحد بالتسبب فى غيابها وتم تسليمها لوالدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.