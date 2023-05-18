ملك البحرين يشيد بالعلاقات الأخوية الوثيقة مع المملكة العربية السعودية

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن بالغ التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على دعوته الكريمة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدًا بما يربط بين البلدين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند على وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة.

جاء ذلك في تصريحات لملك البحرين عقب وصوله اليوم "الخميس" إلى المملكة العربية السعودية؛ ليترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين والتي تعقد في مدينة جدة يوم غد "الجمعة"، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكد ملك البحرين أن انعقاد هذه القمة العربية يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة، لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا الشقيقة في توحيد الجهود وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة كافة التحديات، وحماية مصالح ومكتسبات دولنا العربية، وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في وطننا العربي.

كما أكد ملك البحرين تقديره وامتنانه للجهود المخلصة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتوحيد الصف العربي ودعم مسيرة التضامن العربي وخدمة القضايا العربية المصيرية، مشيدًا بالدور المحوري البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم جهود حماية الأمن القومي العربي، وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية للأمن والاستقرار والنماء.