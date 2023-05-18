حماة الوطن: بداية مبشرة بجلسات الحوار الوطني وجدية في تنفيذ المقترحات

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الجلسات الأولى للحوار الوطني والتي تشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من كافة طوائف الشعب المصري.

وقال الحزب، بداية جلسات الحوار مبشرة، لاسيما وأنها لم تضع أي خطوط حمراء حول أي ملفات من شأنها النهوض بكافة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغيرها من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين.

وتابع، منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني، تم فتح جميع الملفات بشفافية ووضوح، وعرض الجميع وجهات النظر في كافة القضايا المطروحة، والتي بلا شك ستجد حلولا موضوعية على أرض الواقع.

وأكد الحزب، أن التنوع الكبير من المشاركين في جلسات الحوار، خصوصا من السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وكذلك السلطة التنفيذية يؤكد الجدية في تنفيذ المقترحات المقدمة وترجمة حقيقية لاستكمال خطوات الوصول إلى الجمهورية الجديدة.