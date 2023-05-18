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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب رئيس الوزراء العماني يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

لحظة الوصول
لحظة الوصول
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وصل  أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، إلى جدة، اليوم الخميس،، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.


وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء العماني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة،  والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عبدالله بن سعود العنزي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية امير منطقة مكة المكرمة جامعة الدول العربية