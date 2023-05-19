طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية يلتقون بإيبارشية ببا.. صور

نظمت إيبارشية ببا وسمسطا والفشن، يوم أمس، لقاءً خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء كنائس مدينة ببا وقراها، بكنيسة الشهيد مار جرجس “مقر المطرانية”، بحضور الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.

حيث بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافته عظة القداس عن "الرجاء والسلام والهدوء".

وعقب القداس التقى نيافة الأنبا اسطفانوس بالطلبة والطالبات وألقى محاضرة عن "كيفية التصرف الحسن في أزمنة الضيق"، وتم تقديم وجبة أغابي على الحضور.

هذا ومن المقرر أن يصلي نيافته لاحقًا قداسًا آخر لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء كنائس مدينة الفشن وقراها.