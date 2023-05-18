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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على بطل فيديو التشاجر بأنابيب البوتاجاز في مصر القديمة

المتهم
المتهم
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتشاجر بإستخدام إسطوانات الغاز بمصر القديمة.

بدأت الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمون بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بالتشاجر فيما بينهم بإستخدام أنابيب الغاز .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بالتشاجر بإستخدام إسطوانة غاز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبحوزته (إسطوانة غاز) وبمواجهته أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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