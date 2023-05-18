وزير الشباب يشهد فعاليات المستوى الثاني من برنامج إعداد وصقل المعد النفسي الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جانب من المستوي الثاني من برنامج إعداد وصقل المُعد النفسي الرياضي، والمقرر مشاركتهم فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة لرعاية واكتشاف الموهوبين.



في كلمته قال وزير الشباب والرياضة: "كل الشكر والتقدير للإدارات المركزية بالوزارة علي تنفيذ البرنامج، تنفيذًا لتطبيقات الإستراتيجية للرياضة، نؤكد ونشير إلي أهمية العامل النفسي في كافة الألعاب الفردية والجماعية والتأثير الكبير الذي يلعبه في إنهاء المباريات والجولات بمختلف الألعاب، مهتمين بمن يتخرج ويتخصص من هذا البرنامج في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي".

واستكمل الوزير : "نستهدف إعداد الأبطال الرياضيين بالشكل الأمثل استعداداً للمنافسة فى مختلف البطولات وفى مقدمتها دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك وفق محددات ورؤى علمية فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، مع ضرورة الربط العلمي مع ما توصلت العلوم التدريبية، وإيصالها للأبطال المصريين وتأهيلهم نفسيًا لتحقيق ميداليات أوليمبية، وتكون مضاعفة عن الدورات السابقة".

وجدد وزير الرياضة تأكيده على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للاعبين واللاعبات أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وكذلك البحث الدائم على آليات مستواهم الفنى وتطوير مهاراتهم بشكل علمى، وتوفير "مُعدين نفسيين" بالمشروع مساهمةً فى الارتقاء بأداء ومهارات اللاعبين.



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت إختيار مجموعة من "المُعدين النفسيين" للالتحاق بـ "المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي"، من خلال مجموعة من الإختبارات، وأمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين فى مجال علم النفس الرياضى تحت إشراف اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة.



حضر الفعاليات، الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى، الدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية، وأعضاء اللجنة العلمية للمشروع.