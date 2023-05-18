إعدام 9 أطنان زيوت مجهولة المصدر داخل مخزن بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بالتحفظ علي 9 طن زيوت مجهولة المصدر، داخل اخد المخازن، وإعدامها، وغلق المخزن، كما أمرت بحجز المسئول عن المحزن علي ذمة التحريات اليدتي أمرت بها.

ونجحت اجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام مجهولة المصدرداخل مخزن بدون ترخيص بالسلام.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن زيت - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على (9,325 طن زيت طعام).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخرن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.