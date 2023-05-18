"بيطرى الشرقية" يفحص 4248 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب و تحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الأمراض المشتركة بالاشتراك مع أقسام الصحة بالإدارات، قامت خلال شهر أبريل الماضى ٢٠٢٣م بإجراء الفحص لـ(٢٢٣٤) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٠١٤) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها.

وأكد استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.