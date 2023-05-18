رصف طريق أبو حمص/ أبو هواش في البحيرة بـ 10 ملايين جنيه.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد بمتابعة تنفيذ أعمال رصف طريق أبو حمص/ أبو هواش بطول 3 كم وعرض 8 م بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

ووجهت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.