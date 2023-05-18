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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. تعرف على توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تنشر "البوابة نيوز" توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، والتي جاءت كالأتي:

  • إنشاء صندوق لاستثمار وادارة أموال القصر
  • تعديل قانون ١٩٥٢
  • إنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الاطفال
  • تحديد الوقت الذي تأخذه النيابة الحسبية لتحديد الواصي
  • مواكبة التطورات الحديثة
  • نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب
  • وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها
  • إدارة حقيقة لتحقيق ما نحلم
  • سرعة اجراءات النيابة الحسبية
  • تعديل بعض مواد الوصاية علي القصر
  • حماية الدولة للاطفال المعاقين من أسرتهم لاستخدامه متسولين
  • تغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال
  • تبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي
  • تقنين مدة الرد علي طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة
  • القانون أصابه الشيخوخة ولابد من تغييره
  • إقرار الولاية التعليمية للحاضن
  • سرعة الإجراءات القانونية للحاضن
  • إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي
  • عودة تفعيل البرلمان الصغير
  • إعطاء الأطفال مساحة لسماع آراءهم
  • تفعيل المدارس الصيفية
  • منصة للدعم النفسي للطفل
  • منصة للدعم النفسي للاهل
  • ان يدرس الطفل مبادئ للقيم
  • حماية الدولة للأسرة غير القادرة لحماية الطفل
  • استثمار أموال الطفل
  • تعديل نص الوصاية وان يكون للام مباشرة في حالة وفاة الأب
  • إصلاح وتيسير إجراءات التركة
  • تخفيف من قائمة المحظورات
  • ترشيح ثقافة التعامل مع المرأة
  • الأم هي القادرة الحفاظ علي الأبناء
  • إيجاد رؤية وحلول واضحة للحفاظ واستثمار أموال الاطفال
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