الحوار الوطني.. تعرف على توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

تنشر "البوابة نيوز" توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، والتي جاءت كالأتي:
- إنشاء صندوق لاستثمار وادارة أموال القصر
- تعديل قانون ١٩٥٢
- إنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الاطفال
- تحديد الوقت الذي تأخذه النيابة الحسبية لتحديد الواصي
- مواكبة التطورات الحديثة
- نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب
- وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها
- إدارة حقيقة لتحقيق ما نحلم
- سرعة اجراءات النيابة الحسبية
- تعديل بعض مواد الوصاية علي القصر
- حماية الدولة للاطفال المعاقين من أسرتهم لاستخدامه متسولين
- تغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال
- تبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي
- تقنين مدة الرد علي طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة
- القانون أصابه الشيخوخة ولابد من تغييره
- إقرار الولاية التعليمية للحاضن
- سرعة الإجراءات القانونية للحاضن
- إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي
- عودة تفعيل البرلمان الصغير
- إعطاء الأطفال مساحة لسماع آراءهم
- تفعيل المدارس الصيفية
- منصة للدعم النفسي للطفل
- منصة للدعم النفسي للاهل
- ان يدرس الطفل مبادئ للقيم
- حماية الدولة للأسرة غير القادرة لحماية الطفل
- استثمار أموال الطفل
- تعديل نص الوصاية وان يكون للام مباشرة في حالة وفاة الأب
- إصلاح وتيسير إجراءات التركة
- تخفيف من قائمة المحظورات
- ترشيح ثقافة التعامل مع المرأة
- الأم هي القادرة الحفاظ علي الأبناء
- إيجاد رؤية وحلول واضحة للحفاظ واستثمار أموال الاطفال